Unicef : deux milliards d’enfants menacés par les vagues de chaleur d’ici 2050, y compris en Belgique

Au cours des trente prochaines années, de plus en plus d’enfants seront frappés par des vagues de chaleur plus longues, plus intenses et plus fréquentes, qui mettront en péril leur santé et leur bien-être, alerte l’Unicef. "Selon le scenario le moins pessimiste, avec une augmentation des températures de 1,5 degré, les trois quarts des enfants seront touchés par des vagues de chaleurs intenses", explique Maud Dominicy, chargée des droits de l’enfant pour Unicef Belgique.

Selon le scenario le plus pessimiste et une augmentation des températures de 2,5 degrés, tous les enfants seront concernés, partout dans le monde, y compris en Belgique". Quel que soit le scénario, l’Unicef estime "qu’au moins 2,2 millions d’enfants en Belgique seront confrontés à des vagues de chaleur plus fréquentes et de plus longue durée d’ici 2050".