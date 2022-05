Une zone de vie marine inattendue découverte dans les eaux belges de la mer du Nord

Les cartes régionales de répartition des sédiments montrent qu’environ 15% des fonds marins belges sont constitués de lits de gravier potentiels, dont la plupart n’ont pas encore été explorés géologiquement ou biologiquement. Des récifs biologiques peuvent se former sur les lits de gravier. Des zones écologiquement uniques se développent alors au sein des vastes fonds marins à prédominance sableuse et vaseuse. Seulement, certaines activités de pêche intensives labourent les sédiments et remuent les pierres. Les zones de graviers sont alors réduites. Cette zone découverte est située sous l’une des voies de navigation les plus fréquentées du monde. Elle a probablement permis de préserver cet habitat.