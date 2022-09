Une zone d’expansion de crue de 33.000 m³ sur la Petite Gette pour protéger Orp-Jauche des inondations

En temps normal, la Petite Gette pourra s’écouler à travers l’ouvrage. S’il pleut trop, la digue retiendra le surplus et une vanne permettra de réguler le débit.

"L’objectif, c’est que cette zone serve d’entonnoir au cours d’eau, explique Alexandra Bauwens, ingénieure au service cartographie et hydrologie de la Province du Brabant wallon. Donc on vient créer une digue qui va permettre de créer le volume de rétention. Et au travers de cette digue, on a un orifice de régulation qui fait office de goulot d’étranglement et qui va empêcher le cours d’eau d’inonder l’aval quand il se gonfle trop suite aux précipitations."

Pour réaliser ces travaux, il a fallu dévier temporairement le cours d’eau au creux de la vallée. Le Petite Gette retrouvera son lit habituel à la fin du chantier, en novembre ou décembre.