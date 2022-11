Une youtubeuse Thaïlandaise arrêtée après avoir mangé de la soupe de chauve-souris

Une YouTubeuse thaïlandaise a été arrêtée après s’être filmée en train de manger une soupe à base d’une espèce de chauve-souris protégée.

Selon le Telegraph, une enseignante du nom de Phonchanok Srisunaklua, a publié une vidéo sur sa chaîne (Gin Zap Bep Nua Nua – "Mangez épicé et délicieux") où on peut la voir manger une soupe de petites chauves-souris jaunes asiatiques.

Non seulement cette espèce est en danger et protégée mais en plus, elles viennent d’une région dangereuse. La youtubeuse aurait acheté ces animaux dans un marché près de la frontière du Laos, dans le nord de la Thaïlande ; la région qui abrite des chauves-souris infectées par le parent le plus proche du Sars-Cov-2.

La vidéo a depuis été supprimée de YouTube et Phonchanok a été arrêté pour avoir enfreint la loi sur la conservation et la protection de la faune. Elle risque maintenant d’être condamnée jusqu’à cinq ans de prison ou à une amende de 500.000 bahts (13.500€).