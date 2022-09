Une Wallonie vraiment à la fête malgré la dette ? "L’équilibre sera atteint en 2024", défend Elio Di Rupo, ministre-président

"Nous avons une trajectoire qui nous conduit à l’équilibre." En ce vendredi de fêtes de Wallonie, le ministre-président wallon se veut rassurant sur l’état des finances wallonnes. Elio Di Rupo l’affirme sans sourciller : d’ici deux ans, les revenus de la Région wallonne couvriront les dépenses prévues. "L’équilibre sera atteint en 2024 comme nous l’avions conçu au moment de la formation du gouvernement."

De quoi rassurer les Wallons mais aussi et surtout les banques et en particulier Belfius qui s’inquiétait en début de semaine des finances wallonnes. Cette banque, dont l’État est actionnaire, émet des craintes à renouveler son contrat avec la Wallonie de peur de sa situation financière et de la montée du PTB. "Si ces propos sont bien réels, ce n’est pas aux institutions financières de prendre position pour telle ou telle formation politique."