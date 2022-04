Une Wallonie plus propre grâce au Grand Nettoyage de Be Wapp

Les 5, 6, 7 et 8 mai prochains, l’asbl Be WaPP organisera la 8ème édition de son Grand Nettoyage. Cette action emblématique permet chaque année de donner un grand coup de propre à la Wallonie, et de sensibiliser la population à la problématique des déchets jetés dans la nature. Valérie Cartiaux, responsable du pôle communication et projets éducatifs Be WaPP, en parle avec Fabrice Lambert dans Tendances Première. Organisé au mois de septembre ces deux dernières années en raison de la pandémie, il était important pour Be WaPP de revenir à un événement qui se déroule au printemps, avant que la nature ne reprenne ses droits.

L’opération de ramassage est avant tout une sensibilisation des Wallons et Wallonnes, dès le plus jeune âge, et qui porte ses fruits ! Be WaPP a constaté une baisse de 57% de déchets ramassés depuis 2017 et le lancement de l’opération. Mais il reste encore du travail, et c’est pourquoi le Grand Ramassage a besoin de main-d’œuvre. Vous pouvez vous inscrire en équipe ou en rejoindre une déjà formée, et recevrez tout le matériel nécessaire au ramassage.