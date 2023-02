Une voiture s’encastre dans la vitrine d’un café à Molenbeek-Saint-Jean

Un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture, lundi vers 05h30, rue des Quatre Vents à Molenbeek-Saint-Jean. Il a heurté un échafaudage avant de s’encastrer dans la vitrine d’un café, selon les pompiers de Bruxelles. Le conducteur et son passager ont été extraits du véhicule et emmenés à l’hôpital. Leur pronostic vital n’est pas engagé.

"Le médecin du SMUR dépêché sur place a aidé, par des instructions claires et précises, le passager à s’extraire lui-même du véhicule", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Le chauffeur et le passager, tous deux conscients, ont été transférés vers l’hôpital. Leur pronostic vital n’est pas engagé", a-t-il dit. Les pompiers ont dû étançonner l’échafaudage et une poutrelle porteuse au-dessus de la vitrine du débit de boissons pour libérer le véhicule. La zone de police Bruxelles-Ouest était également sur place. Elle a procédé aux constatations.