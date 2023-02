Une voiture pour plusieurs ménages: une pratique en augmentation de 40% en 2022

Autodelen.net a compté tous les "autopartageurs" enregistrés sur ces plateformes en Belgique : BattMobility, Cambio, Claus2you, CoopStroom, Cozywheels, Dégage, Green-Mobility, Klimaan, Miles, Partago, Poppy, ShareMobility, Stapp.in et Wibee. Ils sont 121.394 à être actifs et bien plus encore à être simplement enregistrés, 270.000.

"Il y a donc là encore un potentiel énorme, avec des tas de personnes à activer qui connaissent déjà le concept et ont même pris l’initiative de s’enregistrer. L’impact supplémentaire de ce 'fruit à portée de main' est potentiellement très important", commente Jeffrey Matthij, directeur d’Autodelen.net qui ne cache pas son envie de faire pression sur le politique avec cette étude.

"Car plus ceux-ci seront nombreux, moins il y aura de voitures particulières, et plus nous pourrons créer des environnements vivables et agréables, à dimension humaine et non plus dominés par l’automobile."