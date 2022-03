Une voiture fonce dans un groupe de Gilles à Strépy-Bracquegnies : le point sur l’enquête

Ce dimanche matin, vers 5h00, la journée commence à être rythmée par le carnaval à Strépy-Bracquegnies.

Un ramassage de Gilles est en cours, rue des Canadiens lorsqu’une voiture arrive à vive allure et fonce dans le groupe.

Ce dimanche soir, à 17h00, le bilan fait état de six décès confirmés et de nombreux blessés dont plusieurs dans un état grave à très grave. Une personne est ainsi dans le coma et son état fait craindre que le nombre de décès passe à sept personnes.

L’enquête ne fait que commencer et devra permettre de déterminer pourquoi ce véhicule n’a pas freiné et a fauché dans sa course un grand nombre de personnes.

Le véhicule, de type BMW série 5, a été intercepté rapidement après les faits.

Deux personnes qui étaient à bord ont été arrêtées. L’une est née en 1988, l’autre en 1990. Elles sont originaires de La Louvière. Elles ne seraient pas connues des services de police et, en tout cas, pas pour des faits de terrorisme.

C’est d’ailleurs ce qui a fait dire aux autorités judiciaires, dans la matinée, que la piste d’un attentat terroriste n’était pas privilégiée, même si rien n’est totalement écarté.