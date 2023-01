Une voiture est tombée dans la Meuse à Namur. Le débit de l'eau est trop fort pour ne pas risquer la vie des plongeurs

Une voiture est Tombée dans la Meuse hier soir un peu avant 19h30 hauteur du CHR - l'hôpital de Namur - pas loin d'une écluse.

Grâce à des images de caméra de surveillance et à des témoins, on sait que le conducteur a fait une marche arrière. Et puis la voiture est tombée dans l'eau avant de couler. Il n'y aucun tiers impliqué nous confirme le parquet de Namur. Le véhicule est donc bien seul en cause. L'information est confirmée par le Parquet de Namur.

Rien ne permet d'être certain à 100% qu'il n'y avait pas d'autres personnes que le conducteur à bord.

Les pompiers, SMUR et Police sont intervenus immédiatement après l'appel de riverains mais le débit de l'eau, surtout en profondeur, était beaucoup trop fort - plus de 700m3 - Dans ce cas de figure, on sait qu'il y a des normes d'intervention pour ne pas risquer la vie des sauveteurs ou des plongeurs, surtout si on ne plus sauver personne. Les opérations de recherche ont donc été suspendues.

Le parquet précise que la cellule d'aide aux victimes apporte son aide à une famille qui a signalé une disparition. La cellule de recherche des personnes disparues est mobilisée et les recherches pourront reprendre dès que le débit de la Meuse le permettra. Il faudra sans doute attendre plus de 48 heures au vu des conditions météorologiques des derniers jours.

Dans ces circonstances, la situation est très difficile à vivre pour les proches du conducteur.