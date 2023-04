Une voiture électrique livrée en kit, ça existe

Son prix ne devrait pas excéder les 10.000 euros. A l’heure actuelle, aucune date de lancement officielle n’a encore été annoncée. A noter qu’en fin de vie, toutes ses pièces devraient pouvoir être recyclées.

Avec la transition énergétique et la généralisation des zones à basses émissions (LEZ) dans les grandes villes, de nombreuses start-up se lancent dans la construction de voiturettes sans permis, compactes et écologiques, accessibles à tous dès 14 ans. Apparaissent ainsi de nombreuses alternatives étonnantes comme celle de la start-up française Midipile qui développe un véhicule à pédales, modulaire, particulièrement compact et léger, composé exclusivement de matériaux biosourcés. Dans tous les cas, ces engins représentent une alternative aux vélos cargos pour transporter une personne ou des marchandises.