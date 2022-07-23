RTBFPasser au contenu
Rechercher

Ukraine - Україна

Королівський візит (і безкоштовний) | Une visite royale (et gratuite)

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Двері королівського палацу Брюсселя будуть широко відкриті для відвідувачів з 23 липня по 28 серпня. Крім історичних салонів, глядачі зможуть ознайомитися з трьома тимчасовими виставками. Але не забудьте забронювати!

 

Це одна з найвідоміших і вражаючих будівель бельгійської столиці. Королівський палац не є офіційною резиденцією суверенів (вони живуть у Лакенському палаці), але, тим не менш, він є резиденцією бельгійської монархії. Саме в Королівському палаці працює Король, там він приймає представників політичних установ, а також іноземних гостей. Офіс королеви також знаходиться в Королівському палаці.

 

Тимчасові виставки

Перший під назвою "Забезпечення майбутнього" присвячений знаковим проектам Наукової політики (BELSPO). Ми поговоримо про глобальне потепління, спостереження за Землею, морські та полярні дослідження... Любителі історії, безсумнівно, ще більше оцінять другу виставку: "Бодуен, будучи королем". Ми відкриваємо найяскравіші моменти правління Бодуена, п’ятого короля Бельгії, через зображення та предмети, які іноді ніколи не відкривались широкій публіці. Нарешті, чи знаєте ви, що з LEGO ви можете створювати витвори мистецтва? Ви зможете дізнатись це на третій виставці "Виставка, яка вас підкачає".

 

Практична інформація

Королівський палац працюватиме щодня, крім понеділка, з 10.30 до 17.00. Він буде доступний у понеділок лише, 15 серпня, і недоступний у вівторок, 16 серпня. Відвідування безкоштовні, але потрібне бронювання через веб-сайт Палацу. Групи обмежені до п’яти осіб.

 

Як туди добратися ?

Королівський палац розташований у самому центрі Брюсселя, на площі Пале. Найближчі станції метро: "Parc", "Trône" і "Gare Centrale".

Les portes du Palais royal de Bruxelles seront grandes ouvertes aux visiteurs entre 23 juillet et le 28 août. En plus des salons historiques, le public pourra découvrir trois expositions temporaires. Mais n’oubliez pas de réserver !

 

C’est l’un des bâtiments les plus célèbres et les plus impressionnants de la capitale belge. Le Palais Royal n’est pas la résidence officielle des souverains (ils vivent au Palais de Laeken) mais il est tout de même le siège de la monarchie belge. C’est au Palais Royal que le Roi travaille, c’est là qu’il reçoit les représentants des institutions politiques ainsi que des hôtes étrangers. C’est au Palais Royal que se trouve également le bureau de la Reine.

 

Des expositions temporaires

La première, intitulée "Assurer le futur" est consacrée aux projets emblématiques de la Politique scientifique (BELSPO). On y parlera réchauffement climatique, observation de la terre, recherche maritime et polaire…Les amateurs d’histoire apprécieront sans doute plus encore la deuxième exposition : " Baudouin, être Roi ". On y découvre les moments marquants du règne de Baudouin, le cinquième roi des Belges, au travers d’images et d’objets parfois jamais dévoilés au grand public. Enfin, saviez-vous qu’avec des LEGO on peut créer des œuvres d’art ? On vous l’explique dans la troisième expo, " L’Exposition qui va vous gonfler à bloc".

 

Infos pratiques

Le Palais royal sera ouvert tous les jours, à l'exception du lundi, de 10h30 à 17h00. Il sera exceptionnellement accessible le lundi 15 août et inaccessible le mardi 16 août. Les visites sont gratuites mais une réservation est nécessaire via le site du Palais. Les groupes sont limités à cinq personnes maximum.

 

 

Comment s’y rendre ?

Le Palais Royal est situé en plein centre de Bruxelles, Place des Palais. Les stations de métro les plus proches sont " Parc ", " Trône " et " Gare Centrale ".

 

Articles recommandés pour vous