Королівський візит (і безкоштовний) | Une visite royale (et gratuite)

Двері королівського палацу Брюсселя будуть широко відкриті для відвідувачів з 23 липня по 28 серпня. Крім історичних салонів, глядачі зможуть ознайомитися з трьома тимчасовими виставками. Але не забудьте забронювати!

Це одна з найвідоміших і вражаючих будівель бельгійської столиці. Королівський палац не є офіційною резиденцією суверенів (вони живуть у Лакенському палаці), але, тим не менш, він є резиденцією бельгійської монархії. Саме в Королівському палаці працює Король, там він приймає представників політичних установ, а також іноземних гостей. Офіс королеви також знаходиться в Королівському палаці.

Тимчасові виставки

Перший під назвою "Забезпечення майбутнього" присвячений знаковим проектам Наукової політики (BELSPO). Ми поговоримо про глобальне потепління, спостереження за Землею, морські та полярні дослідження... Любителі історії, безсумнівно, ще більше оцінять другу виставку: "Бодуен, будучи королем". Ми відкриваємо найяскравіші моменти правління Бодуена, п’ятого короля Бельгії, через зображення та предмети, які іноді ніколи не відкривались широкій публіці. Нарешті, чи знаєте ви, що з LEGO ви можете створювати витвори мистецтва? Ви зможете дізнатись це на третій виставці "Виставка, яка вас підкачає".

Практична інформація

Королівський палац працюватиме щодня, крім понеділка, з 10.30 до 17.00. Він буде доступний у понеділок лише, 15 серпня, і недоступний у вівторок, 16 серпня. Відвідування безкоштовні, але потрібне бронювання через веб-сайт Палацу. Групи обмежені до п’яти осіб.

Як туди добратися ?

Королівський палац розташований у самому центрі Брюсселя, на площі Пале. Найближчі станції метро: "Parc", "Trône" і "Gare Centrale".