Королівський візит (і безкоштовний) | Une visite royale (et gratuite)

Les portes du Palais royal de Bruxelles seront grandes ouvertes aux visiteurs entre 23 juillet et le 28 août. En plus des salons historiques, le public pourra découvrir trois expositions temporaires. Mais n’oubliez pas de réserver !

C’est l’un des bâtiments les plus célèbres et les plus impressionnants de la capitale belge. Le Palais Royal n’est pas la résidence officielle des souverains (ils vivent au Palais de Laeken) mais il est tout de même le siège de la monarchie belge. C’est au Palais Royal que le Roi travaille, c’est là qu’il reçoit les représentants des institutions politiques ainsi que des hôtes étrangers. C’est au Palais Royal que se trouve également le bureau de la Reine.

Des expositions temporaires

La première, intitulée "Assurer le futur" est consacrée aux projets emblématiques de la Politique scientifique (BELSPO). On y parlera réchauffement climatique, observation de la terre, recherche maritime et polaire…Les amateurs d’histoire apprécieront sans doute plus encore la deuxième exposition : " Baudouin, être Roi ". On y découvre les moments marquants du règne de Baudouin, le cinquième roi des Belges, au travers d’images et d’objets parfois jamais dévoilés au grand public. Enfin, saviez-vous qu’avec des LEGO on peut créer des œuvres d’art ? On vous l’explique dans la troisième expo, " L’Exposition qui va vous gonfler à bloc".

Infos pratiques

Le Palais royal sera ouvert tous les jours, à l'exception du lundi, de 10h30 à 17h00. Il sera exceptionnellement accessible le lundi 15 août et inaccessible le mardi 16 août. Les visites sont gratuites mais une réservation est nécessaire via le site du Palais. Les groupes sont limités à cinq personnes maximum.

Comment s’y rendre ?

Le Palais Royal est situé en plein centre de Bruxelles, Place des Palais. Les stations de métro les plus proches sont " Parc ", " Trône " et " Gare Centrale ".