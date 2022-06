Une visite au Mémorial de la Bataille de Waterloo à faire en famille

Il y a 207 ans, un 18 juin 1815, avait lieu la fameuse Bataille de Waterloo, opposant l’Armée du Nord, dirigée par Napoléon Ier et l’Armée des alliés, dirigée par le duc de Wellington. En tant que Belge, nous ne pensons pas nécessairement à aller visiter le site. Caroline Veyt nous y emmène et nous présente les différentes activités du site à découvrir en famille.

Un musée interactif où chacun évolue à son rythme

Commençons la visite par le musée inauguré en 2015, soit 2000 m² construits en sous-sol et qui nous exposent les différentes étapes de la bataille. Dès l’entrée, vous avez d’immenses maquettes avec des petits soldats qui reconstituent différents épisodes de la bataille et puis, vous entrez dans l’espace muséal.

A l’accueil, vous serez invités à télécharger le guide du visiteur sur votre smartphone. C’est vraiment un plus pour votre visite et c’est inclus dans votre billet.

Non seulement il sert d’audio-guide "traditionnel" mais il vous permet aussi de scanner des œuvres ou des objets et de recevoir des infos complémentaires.

Par exemple, vous avez une immense galerie avec les soldats de l’armée française à droite et les alliés à gauche. Avec l’application, vous pouvez scanner chaque uniforme pour connaître le grade et la fonction du soldat en question. Autant vous dire que si vous scannez tout, vous en avez pour la journée… Mais disons ça vous permet de choisir ce qui vous intéresse le plus. Vous recevez aussi une carte qui permet d’activer des panneaux explicatifs en 3D. Vous êtes actif tout le temps et vous créez votre visite, en fonction de vos centres d’intérêt. Il y a aussi la salle de cinéma 4D, avec un film sur la bataille réalisé par Gérard Corbiau pour l’ouverture du musée.

Vous pourrez vous pencher sur la table du banquet des vainqueurs organisé par le Duc de Wellington, vous découvrirez des écrans tactiles en guise de set de table, avec des infos sur le menu mais aussi sur les principaux convives…

N’oubliez pas de terminer votre visite par le Panorama ; une immense fresque peinte en 360° et qui représente un moment de la bataille du 18 juin, vers 18h. On voit l’avancée des troupes, on comprend qui est où grâce à quelques notices explicatives. Cette fresque a été réalisée en 1912 pour le 100aire de la Bataille, dans une rotonde qui est annexée au musée. Et "grâce" à la Première Guerre mondiale, on a oublié de l’enlever et elle est toujours là !

D’autres activités à faire en famille

Il faut évidemment monter sur la bute pour voir le champ de bataille et la vue incroyable que l’on a sur les environs ; en saison, il y a chaque dimanche des duels organisés au pied de la Butte, des tirs de canons plusieurs fois par jour, des bivouacs ; les soldats en uniforme vous expliquent comment se déroule leur quotidien, quels sont leurs armes, leurs uniformes. Il y a aussi un jeu de piste prévu pour les enfants et un support de visite adapté à leurs centres d’intérêt.

En saison toujours, à savoir tout au long de l’été et en ce moment les mercredis après-midi et les week-ends, vous pouvez emprunter une calèche qui vous emmènera un peu plus loin à la ferme d’Hougoumont ; un son et lumière vous permettra de comprendre l’épisode de la bataille qui s’est joué là et il y a aussi une ferme pédagogique avec des animaux semblables à ceux que l’on pouvait y voir en 1815.

Un week-end particulier

Ce week-end marque les 207 ans de la Bataille de Waterloo et pour l’occasion, il y aura deux reconstitutions exceptionnelles de la Bataille. On attend 2000 soldats reconstitueurs, 100 chevaux, 25 canons. C’est un grand rendez-vous. Il y a d’immenses tribunes qui ont été placées pour vous accueillir. Si vous avez envie de vivre ça, il est encore possible de réserver.

Il y a un site pour toutes les infos, c’est www.waterloo1815.be