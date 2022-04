Une virée exotique sans quitter la Belgique

Direction Bousval, dans le Brabant wallon. On vous emmène à la découverte de l’Arche, un endroit atypique et unique en Wallonie ! Ce refuge accueille des animaux exotiques et domestiques. Ours, loups, tigres, kangourous, perroquets, rapaces, capucins, … Bernard Daune, son fondateur, y héberge et soigne des centaines d’animaux.