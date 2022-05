Une violoncelliste reprend les thèmes de films, de jeux vidéo et d’animés sur huit violoncelles

Alors que le Concours Musical International Reine Elisabeth bat son plein, avec cette semaine une première épreuve qui voit se produire sur la scène de Flagey quelque 66 candidats, nous vous proposons de découvrir Samara Ginsberg, une jeune violoncelliste britannique qui s’amuse à reprendre sur plusieurs violoncelles des thèmes iconiques de film et de jeux vidéo.

C’est un format de vidéo que nous connaissons tous et qui s’est fortement développé lors des confinements successifs, lorsque les musiciennes et musiciens, qui ne pouvaient plus se réunir physiquement, le faisaient virtuellement. Un écran divisé en huit cases, représentant chacune un instrumentiste d’une œuvre. Chaque musicien et musicienne joue sa partition et toutes les parties, mises ensemble, forment l’œuvre complète.