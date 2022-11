Une vingtaine d’organisations s’allient pour plaider la fin du statut de cohabitant

Pour Laurent d’Ursel, cela "touche des personnes déjà précaires" et les précarise d’autant plus. "Fondamentalement, rien ne justifie de diminuer certains revenus en raison d’une cohabitation et pas d’autres"', dénonce-t-il, soulignant que "lorsqu’on négocie son salaire, l’employeur ne va pas le réduire parce qu’on vit avec quelqu’un".

La suppression du statut de cohabitation est une revendication de longue date dans plusieurs secteurs mais la nouveauté de la plateforme est de les réunir sous un même combat. "Dans la visée des élections fédérales de 2024, nous voulons mettre dans un même combat toutes les catégories de personnes touchées par ce statut. Cela rassemble le secteur du non-logement, les seniors, les personnes handicapées…", explique M. d’Ursel.

La plateforme veut être "une caisse de résonance et visibiliser toutes les actions en faveur de la suppression de ce statut", souligne Laurent d’Ursel. "C’est le début d’un long processus de mobilisation", glisse-t-il.