Une vingtaine d’interventions des pompiers liégeois suite aux intempéries

Les pompiers de Liège sont intervenus à une vingtaine de reprises à la suite des fortes rafales de vent et des pluies intenses qui se sont abattues jeudi après-midi sur la province, ont-ils indiqué. Il n’y a pas de blessé à signaler.

Les hommes du feu sont intervenus une vingtaine de fois depuis 15h30 jeudi pour des branches et des câbles qui sont tombés, mais aussi pour bâcher des toitures qui menaçaient de s’envoler. Les dégâts sont apparus dans la région suite au passage de fortes pluies accompagnées de grésil, d’un coup de tonnerre et de rafales de vents atteignant parfois plus de 80 km/h. Juprelle, Oupeye et Ans sont les principales communes impactées. Aucun blessé n’est à déplorer. Jeudi vers 16h45, les pompiers étaient toujours fort sollicités.