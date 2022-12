Une vingtaine d’Afghanes manifestent contre la fermeture des universités aux femmes

Mais "certaines femmes ont été arrêtées par des femmes policières qui les ont emmenées", a assuré à l’AFP une manifestante sous couvert d’anonymat.

"Deux femmes ont ensuite été libérées, mais plusieurs sont restées en détention", a-t-elle ajouté.

Les manifestations de femmes sont de plus en plus rares en Afghanistan depuis l’arrestation de militantes de premier plan en début d’année. Les participantes risquent d’être arrêtées, de subir des violences et d’être stigmatisées.

Initialement prévue devant le campus de Kaboul, le plus important et le plus prestigieux du pays, la manifestation a dû être déplacée en raison du déploiement de nombreuses forces de sécurité armées.