Une ville, trois clubs : plongée dans l'histoire du foot bruxellois (Long format)

La saison prochaine, trois clubs bruxellois s’affronteront en Pro League pour la première fois depuis la saison 1987-1988, soit 36 ans. A l’époque, c’est le Racing Jet qui accompagne le RWDM et le RSCA dans l’élite. Originaire de Jette, le Racing Jet vit alors sa deuxième, et ultime, saison en première division. Depuis le club a déménagé à Wavre et vacille entre promotion et 3e division.

15 ans plus tôt, quatre clubs bruxellois s’affrontaient en Pro League, le Crossing Schaerbeek jouant les bas du classement. Pour la petite histoire, le Crossing est un club originaire de Molenbeek à la base, qui est parvenu, en 1969, à monter en d1. Cette année-là, le Daring finit bon dernier et est contraint de faire le chemin inverse. Heureusement pour eux, le Crossing n’a pas le stade nécessaire pour jouer plus haut et est contraint de quitter la commune, en faveur du parc Josaphat à Schaerbeek. Résultat, le Daring, déjà pensionnaire du Stade Edmond Machtens, évite in extremis de devenir le deuxième club de Molenbeek.

51 ans plus tard, les effectifs de nos 3 clubs bruxellois n’ont plus la même allure mais les champs de bataille restent eux inchangés.

Découvrez-les en vous baladant sur la carte.