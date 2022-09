Une ville japonaise va distribuer des parapluies aux enfants pour les protéger du soleil

Les enfants qui à Kumagaya, la ville la plus chaude du Japon, vont recevoir des parapluies aptes à les protéger du soleil et de la chaleur, rapporte le journal britannique The Guardian, citant le Mainichi Shimbun. Cette décision a été prise par les autorités locales alors que le nombre de jours au-dessus de 35°C a atteint des records dans la ville cet été.

Ces deux dernières années, les autorités locales conseillaient déjà aux jeunes enfants de se protéger du soleil et de la chaleur avec des parapluies ordinaires sur le chemin pour aller à l'équipe, mais certains questionnaient l'efficacité réelle de ces parapluies à bloquer les rayons du soleil. Ici, il est donc question de fabriquer et distribuer à 9000 enfants un parapluie spécial, en plastique à renfort de verre.

Les enfants particulièrement sensibles