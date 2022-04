Une ville finlandaise propose à ses habitants de calculer leur empreinte carbone de mobilité

Tout juste lancé, le calculateur d’empreinte carbone de la mobilité compte déjà un peu plus de 1000 utilisateurs par mois. Or, plus ce nombre augmentera et plus la municipalité disposera de données statistiques précieuses pour une meilleure planification du trafic et le développement d’une ville plus confortable. A noter que l’ensemble de ces données demeure anonyme.

L’application "Tampere.Finland" peut être téléchargée gratuitement par les habitants de la ville sur Google Play (Android) et l’App Store (iOS). En plus de calculer son empreinte carbone en mobilité, l’utilisateur peut profiter de nombreux autres services utiles comme les itinéraires et les horaires des transports publics, les informations pratiques concernant les places de stationnement disponibles ou encore le calendrier des événements à venir à Tampere.