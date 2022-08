Une ville belge fait partie des 5 villes européennes où le petit-déjeuner à l’hôtel est le plus cher

Les petits-déjeuners à l’hôtel ont augmenté cette année et notre jolie Bruges a l’honneur de la 5e place des petits-déjeuners européens les plus chers.

En moyenne, vous payez 13,07 euros par personne pour le petit-déjeuner dans un hôtel européen. Une enquête menée auprès de 55.000 hôtels par la société OTA Insight, montre que les petits-déjeuners dans les hôtels (trois, quatre et cinq étoiles) en Europe sont très chers cette année.

Le top 10 est dominé par les destinations suisses où vous pourrez facilement payer plus de vingt euros pour un petit-déjeuner à l’hôtel cet été. Et c’est à Benidorm (3,48 euros) que vous payez (en moyenne) le moins.

Bruges est la ville belge la plus chère pour les petits-déjeuners à l’hôtel avec une moyenne de 18,15 euros.

Bon à savoir, les destinations les plus populaires ne sont pas toujours les plus chères pour un petit-déjeuner à l’hôtel, comme le prouvent la Crète (7,64 euros), Marbella (8,95 euros), l’Algarve (10,94 euros) ou encore Ibiza (14,92 euros). "Les hôtels essaient plus qu’avant d’optimiser leurs revenus avec des extras tels que le parking, le petit-déjeuner et le bien-être", explique Maxime De Wintere, expert en tarification hôtelière chez OTA Insight.