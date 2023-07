Une vieille bassine en zinc devient une jardinière d'herbes aromatiques

Les herbes aromatiques sont indispensables en cuisine pour sublimer les plats et leur apporter de la couleur. Basilic, thym, coriandre, origan, menthe... poussent très bien en pot, en jardinière posées sur l'appui de fenêtre. Si vous avez plus de place, Luc Noël propose de remplir une ancienne bassine zinc de plantes aromatiques pour le plaisir des insectes butineurs et des papilles.