Les acheteurs commencent les enchères à 50€ et très vite, on atteint l’estimation de base, soit 300€. La bataille fait rage entre Damien, Marie, Bernard et François : 350€, 400€, 420€, 450€, 480€, 500€, 550€, 580€, 620€, 700€, 750€. Damien décide alors de se retirer. François relance à 780€. Marie ne lâche rien et propose 800€. Et la bataille repart de plus belle : 820€, 850€, 880€, 900€, 950€. Marie fait une offre à 1000€. Bernard en propose 1050€, Marie ajoute 50€ de plus et Bernard lui dit que ça ne sera pas suffisant car il relance à 1120€. Marie ne lâche pas et annonce la somme de 1150€. Bernard ajoute encore 30€ et cette fois, Marie lui dit qu’elle n’a plus envie de jouer. Josselyne fait donc une excellente affaire avec une affaire conclue à 1180€.