Une vie sans frigo ou presque !

Il ne nous viendrait sans doute pas l’idée de nous passer de notre réfrigérateur ! Notre cher frigo débordant et vomissant de tant et tant de produits. Mais sachez-le, s’en passer en tout ou en partie n’est pas si compliqué. La journaliste autrice Marie Cochard a tenté l’expérience, l’appliquant désormais dans son quotidien. Récit au micro de Bientôt à table.

S’il est envisageable pour certains de se passer de télé, pour d’autres de téléphone portable, pour d’autres encore de sucre, vivre sans frigo relève pour la plupart d’entre nous d’une lubie, ou d’une impossibilité ! Marie Cochard explique avoir eu le déclic à la naissance de ses enfants "Trop de produits industriels inondant le frigo et finissant souvent aux déchets. Sans compter la facture énergétique." La première étape fut donc de privilégier les produits frais vendus en circuit court et surtout de saison. "Une limitation volontaire et une démarche d’abord d’antigaspillage." Comprenez que la première conservation commence par l’achat ! Une sélection des produits et surtout aussi, leur limitation dans les caddies. "Une petite routine vous obligeant à aller faire vos courses plus souvent mais avec beaucoup moins de denrées aux ordures."

Revenir aux techniques des anciens

Étape deux : comment se passer en tout ou en partie de ce frigo ? "J’ai dû bien évidemment me replonger dans les techniques utilisées par nos aïeux !" Conservation, fermentation, séchage, salage, enfouissement, mise à l’eau, entreposage… "Nos ancêtres plaçaient fruits et légumes à température stable afin de les consommer pendant tout l’hiver. Des maisons dotées aussi de murs épais, en pierres et éventuellement blanchis d’un badigeon de chaux aux vertus désinfectantes, les protégeaient du gel ainsi que du développement des bactéries. Au plafond de la cuisine se trouvaient des barres de bois, des claies à claire-voie, tandis qu’une étagère en bois permettait de conserver pain, noix, châtaignes, fruits… Alors que la cheminée, autrefois noyau de la maison, foyer central, permettait quant à elle d’avoir accès en permanence à la cendre." Une réappropriation de ces techniques oubliées. Simplissimes, elles vous permettront de vous passer de votre frigo en tout ou en partie.

La corbeille à fruits, on oublie !

"A la belle saison des pommes, disposez-les sur une clayette ou sur une étagère (précisons que la durée de maturation est différente pour chaque variété), sans nettoyage préalable, en respectant une certaine distance de sécurité entre chaque fruit et en utilisant éventuellement comme crans d’arrêt des bouchons de bouteille en liège recyclés. Évitez toute intrusion d’insectes (moucherons, papillons…), néfaste à leur bonne évolution. Retournez, enfin, régulièrement les pommes dans leur cagette (une fois tous les dix jours environ) placée au frais et dans l’obscurité." Comprenez que nos corbeilles à fruits sont donc une aberration pour une conservation optimale ! Notez aussi que les bananes accélèrent le processus de maturation des autres fruits, évitez donc de les mettre côte à côte.

Pommes de terre sur de la paille

"Pour conserver les tubercules longtemps, il est impératif de les entreposer dans un endroit sec, obscur et sans ventilation, car c’est la lumière qui enclenche le processus de germination. Autre inconvénient : le flétrissement ! Pour l’éviter, mieux vaut une température faible, de l’ordre de 8 à 10 °C."

Quid les fromages ?

"Conservez les papiers cirés, fins et poreux offerts par le fromager au moment de l’achat, mais en prenant soin de les laver à l’eau. Déposez vos morceaux de fromage dedans individuellement. Mieux encore, vous pouvez utiliser vos emballages à la cire." (vendus désormais en supermarchés !)

Vous pouvez aussi les recouvrir d’une cloche ajourée (en osier, en paille ou grillagée) afin de les abriter du soleil tout en les laissant respirer, et placez l’ensemble dans un endroit sec et frais.

De même, précise Marie, oubliez le fromage râpé ! "Tout produit râpé ou tranché (ndlr : le pain) s’oxydera plus vite. Ce qui diminue donc la durée de conservation !"

Le beurre aime la thalasso !

Connaissez-vous le beurrier à eau ? "D’origine bretonne, il comporte deux parties s’emboîtant l’une dans l’autre, permet de le conserver tout en préservant sa saveur." Le système aurait été conçu au XVIIIe siècle, pour ainsi empêcher l’oxydation et éviter ainsi au beurre de rancir.

"Moulez donc votre beurre dans le couvercle. Poussez au fond pour laisser de la place à l’eau. Veillez à bien tasser le beurre, car il ne faut aucune poche d’air. Immergez-le ensuite dans l’eau fraîche, à l’abri de l’air et de la lumière. Faites ainsi descendre la motte au fur et à mesure de votre consommation. Pour une conservation optimale, renouvelez l’eau tous les trois jours (changez l’eau tous les jours en période de grande chaleur). L’opération peut bien entendu être réalisée avec un beurre “maison”". Sachez toutefois qu’un beurre “maison” se conserve un peu moins longtemps (et pour cause, il ne contient aucun conservateur). Notez également que le beurre salé se conserve mieux que le beurre doux.

Si vous ne disposez pas de ce beurrier à eau, vous pouvez plonger votre motte dans de l’eau salée.

Poireaux, les pieds dans l’eau.

"Qu’ils proviennent de chez le maraîcher ou que vous les ayez cultivés vous-même, il est tout à fait possible de faire repousser relativement facilement les poireaux à partir de leurs restes, comme nombre de légumes racines, à feuilles et même fines herbes (basilic, menthe, coriandre, citronnelle…). S’il ne s’agit pas d’une résurrection (car le légume ne meurt pas), on peut envisager leur repousse comme une deuxième jeunesse !"

On fait quoi de nos poireaux ? "Placez-les dans un récipient peu profond avec un fond d’eau à température ambiante. Disposez-les dans un endroit ensoleillé, à proximité si possible d’une fenêtre, et non loin de l’évier afin de toujours les avoir à portée de main. Vous renouvellerez ainsi l’eau avec plus de facilité. Changez celle-ci très régulièrement."

Et si vous disposez de radis (la belle saison c’est maintenant !) Placez-les tête en l’air ! "Réservez un bouquet de radis fermes et colorés. C’est avant tout la fraîcheur de ses fanes bien vertes qu’il faut observer. Prenez un récipient. Remplissez-le d’eau froide afin d’y plonger les feuilles."

Légumes racines et bacs à sable !

Comprenez l’enfouissement ! "Le sable peut pourtant faire des miracles sur les légumes racines, car comme chacun sait, placés au réfrigérateur, carottes et autres tubercules ont une fâcheuse tendance à noircir, à ramollir, à devenir peu appétissants, en somme. Astuce de conservation : dénichez donc, dans un premier temps, un contenant suffisamment grand pour entreposer vos légumes frais. Remplissez celui-ci de sable fin et propre (en jardinerie). N’ôtez surtout pas la terre ou le sable de vos carottes fraîchement déterrées ou achetées en l’état, afin qu’elles demeurent dans leur “robe” de conservation." Cette méthode simplissime de conservation vous permettra de les maintenir dans un état parfait durant des mois !"

Envie de découvrir d’autres techniques de conservation ? A lire Notre aventure sans frigo ou presque… – M.Cochard – Éditions Eyrolles (editions-eyrolles.com)