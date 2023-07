"Une vie comme une autre" : un regard intime sur la difficulté d'être mère

Est-ce que des vieux films de famille peuvent répondre aux questions du présent ? C’est ce qu’essaie de découvrir Faustine Cros avec son documentaire Une vie comme une autre. Un film à découvrir lundi 17 juillet sur La Trois à 22h10 et en replay sur Auvio.

"Ma mère a fait une tentative de suicide, elle m’a dit ça sur Skype, l’air de rien". Faustine a 30 ans. C’est l’âge qu’avait sa mère, Valérie, sur tous ces films de famille que son père aimait tant filmer. Valérie est une femme libre qui aime rire, fumer comme un pompier, son métier de maquilleuse et se déguiser en sorcière. Sa liberté, on la remarque dans ces innombrables archives de famille. Ces journées à la plage, ces noëls en famille, ces émerveillements devant les premiers mots… Ce qu’on voit moins, de prime abord, c’est la détresse de Valérie.

Pourquoi ma mère en est-elle arrivée là ? À quel moment, sa vie a basculé ?

Faustine Cros décide de revisiter ses films de famille à la recherche de réponses. La réalisatrice décide de revisiter ses films de famille pour y montrer une autre réalité : l’enfermement de sa mère dans cette vie de famille, son regard triste qui se perd dans le vide. La vie de famille a été difficile pour Valérie et c’est cela que Faustine veut maintenant montrer.

Dans ce documentaire Une vie comme une autre, la réalisatrice nous emmène avec elle, à la redécouverte de sa mère et de son enfance. La réalisatrice nous fait rentrer avec douceur et poésie dans son intimité pour comprendre l’aliénation que peut être le quotidien familial peut être pour certaines femmes. Dans ces moments de vie qui semblent idylliques, on entrevoit la difficulté d’être mère et le poids des carcans patriarcaux.

Une vie comme une autre, un film de Faustine Cros à découvrir lundi 17 juillet sur La Trois à 22h10 et en replay sur Auvio pendant 90 jours.