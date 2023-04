"Une vie comme une autre" de Faustine Cros : "On a fait ce film ensemble, et nous nous sommes retrouvées"

Faustine Cros, réalisatrice française installée à Bruxelles, a étudié à l’INSAS et raconte dans son documentaire : "Une vie comme une autre", une maman, maquilleuse pour le cinéma, talentueuse et libre, qui va abandonner petit à petit son métier, pour s’occuper de ses deux enfants.

Grâce aux films familiaux d’un père qui avait la caméra chevillée au corps, elle a pu reconstituer son enfance, et mettre de l’ordre dans ses souvenirs. Comprendre le malaise et la distance, entre une mère et la petite fille qu’elle était. Et dénouer le drame qui pétrissait cette femme contemporaine, reléguée aux tâches ingrates du quotidien.

Lorsque les enfants grandissent Valérie désire renouer avec le milieu réseauté du cinéma, mais les ponts sont coupés et la dépression va s’installer. A l’époque Faustine se sent mal aimée. Aujourd’hui ce film les réconcilie.

Rencontre avec Faustine Cros…

"Une vie comme une autre" un documentaire de Faustine Cros – Un trajet émotionnel percutant !