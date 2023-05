Une vie bien remplie au service de la terre pour l’agriculteur Stéphane Marneffe

Nous apprenons le décès, à 89 ans, de l’agriculteur Stéphane Marneffe, domicilié à Abolens, près de Hannut.

L’agriculture était sa passion

Vu sa longévité dans la profession, il était largement connu dans le monde agricole. C’était un homme discret, extrêmement soigneux. Ses parcelles agricoles étaient formidablement bien entretenues. Le matin, à 7 heures, on le croisait dans les villages de Hesbaye où il contrôlait l’état des clôtures et la bonne santé de son bétail.

Occupé du matin au soir

Plus tard dans la journée, au volant de son tracteur Valtra, il conduisait des milliers de litres d’eau aux vaches dispersées à différents endroits. Quelques instants plus tard, il rejoignait son fils, Michel, pour lui prêter mains fortes. Et cela toujours avec le sourire aux lèvres. La conversation avec lui était toujours sereine et ponctué d’un humour savoureux. Et puis, il s’en allait pour accomplir d’autres tâches.

Portrait de deux agriculteurs

Avoir plus de 80 ans et être toujours actif à la ferme et aux champs, cela méritait bien un portrait pour lui et pour un autre agriculteur de Villers-le-Bouillet. Nous vous proposons de visionner ce reportage diffusé au Journal Télévisé.