Une vidéo montre Marc Dutroux insulté et visé par des projectiles dans la cour de la prison : faut-il le protéger ?

Une vidéo montre Marc Dutroux insulté et visé par des projectiles dans la cour de la prison. Ce sont des images qui viennent d’être diffusées sur les réseaux sociaux, mais qui dateraient de deux ans. On y voit Marc Dutroux, en short et t-shirt, marcher méthodiquement pour réaliser ses exercices de gymnastique. C’est sous les cris et insultes d’autres détenus qu’il déambule seul dans le préau de la prison de Nivelles. Il y apparaît avec des longs cheveux maintenus par un cordon de sac-poubelle. Son avocat réagit dans les journaux de Sudinfo ce matin, expliquant que son client est vu comme un phénomène de cirque que les autres détenus essaient de filmer et de photographier pour en retirer de l’argent ou de l’aura. Il critique l’administration pénitentiaire d’avoir tout fait pour qu’il soit considéré comme un paria au sein même de la prison.

Une telle scène, c’est normal ? Il faut protéger Marc Dutroux de tels agissements ? C’est la question que l’on vous posait ce matin sur "C’est vous qui le dites".