Une vidéo live dévoilée pour Guns N' Roses

Cette vidéo fait partie du Blu-Ray bonus que vous trouverez dans le box de réédition Use Your Illusion I & II, dans lequel apparaît le concert complet du 16 mai au Ritz. Le son a été complètement retravaillé depuis les pistes d’origine.

Ce concert avait eu lieu avant la tournée Use Your Illusion (d’autres avaient suivi à Seattle, San Francisco et Los Angeles) et on y voit le groupe jouer " Don’t Cry " et " You Ain’t The First " avec le regretté chanteur de Blind Melon, Shannon Hoon.

Le groupe a annoncé la sortie de ce beau coffret "super deluxe" des albums cultes Use Your Illusion I + II.

Il sortira le 11 novembre et comporte 97 titres, dont 63 inédits. Un livre de 100 pages accompagnera ce box avec également des photos encore jamais montrées, et d’autres documents d’archives.

Les albums originaux ont été complètement remasterisés pour la première fois, et on retrouvera aussi des versions live de la plupart des titres qui les composent, ainsi que d’autres hits joués en concert comme " Welcome To The Jungle " et " Sweet Child O’Mine ". Certaines de ces chansons ont été enregistrées le 16 mai 1991 au Ritz Theatre de New York et d’autres le 25 janvier 1992 au Thomas & Mack Center de Las Vegas.

Comme à l’habitude pour ce genre de sorties, de nombreux formats sont prévus : une version CD et Blu-Ray, un LP et Blu-Ray, en version digitale et en streaming. Vous retrouverez toutes les informations ici.