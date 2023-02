Une vidéo incroyable des débuts de Måneskin dans les rues de Rome

Des images étonnantes au vu de la popularité du groupe aujourd’hui.

Nous sommes en 2015. C’est à cette époque que le chanteur Damiano David et la bassiste Victoria De Angelis décident de monter un nouveau groupe ensemble. Victoria va alors faire appel à ses amis d’école Thomas et Ethan et le groupe Måneskin ("clair de lune" en danois) était né.

Un nom qu’ils ont choisi en 2016 lorsqu’ils se sont inscrits au "Pulse – High School Band Contest", un concours de musique local pour les groupes émergents, concours qu’ils ont fini par gagner.

Cette même année, ils ont donné leur premier concert officiel au Meeting of Independent Record Labels devant un public d’environ 30 personnes et fait quelques concerts au Danemark lors d’un voyage.

Mais le succès n’est pas arrivé du jour au lendemain pour les jeunes musiciens et pour se faire connaître, ils ont décidé de donner des concerts régulièrement dans les rues de Rome dans le courant de l’année 2017.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le groupe ne possédait alors que du matériel rudimentaire, le chanteur Damiano chantant sans micro ni amplification.