Une vidéo hilarante d’un chat qui chante le blues

Ce chat est devenu la sensation virale de ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

Un peu de légèreté en ce lundi matin de carnaval. Parfois, quand on navigue dans notre feed d'actualité sur les réseaux sociaux et au milieu de tas d'informations déprimantes liées à l'actualité récente, on tombe sur LA vidéo qui arrive à nous faire rire aux éclats et à donner plus de lumière à notre journée. C'est le cas de celle que nous vous proposons aujourd'hui.

On y voit un musicien jouer des accords de blues sur sa guitare. Jusque-là, rien d'extraordinaire nous direz-vous. Sauf que ce guitariste est accompagné d'un chanteur assez particulier: son chat.

Et celui-ci semble éprouver un malin (ou plutôt félin) plaisir à accompagner son maitre dans cette vidéo qui, nous en sommes certains, devrait beaucoup vous amuser.