Une vidéo publiée par le compte Twitter de "New York Insider" pointe du doigt les violences en France dans une vidéo de 39 secondes qui mélange des images promotionnelles des Jeux Olympiques de Paris 2024 et des images violentes récentes. Plusieurs politiciens français ont utilisé cette vidéo postée par un média américain comme argument pour attaquer la politique de maintien de l’ordre du gouvernement français. Pourtant, le "New York Insider" n’a rien d’un média américain reconnu. Pire, il pourrait cacher une tentative de déstabilisation de l’opinion publique française depuis l’Azerbaïdjan.