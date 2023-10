"Une victoire pour ceux qui continuent à croire en moi" : Wout van Aert savoure son succès après "des opportunités gâchées"

Wout van Aert a conquis son 5e succès de la saison lundi en remportant la Coppa Bernocchi au terme d’un sprint en petit comité. Une belle façon d’enjoliver sa fin de saison après sa cuisante deuxième place sur les championnats d’Europe fin septembre.

"C’est une belle sensation… surtout après une saison où j’ai manqué quelques opportunités de gagner. C’est bon de lever les bras à nouveau surtout après le travail que l’équipe a fait aujourd’hui", a réagi van Aert auprès de l’organisateur juste après l’arrivée.

"Je dédie cette victoire à ceux qui continuent à croire en moi", a ajouté van Aert, critiqué pour ses nombreuses deuxièmes places.

"Je parle notamment de ma famille, de mon entraîneur et de mon équipe. Les 6 équipiers qui étaient au départ étaient déterminés à contrôler la course pour moi et c’est ce qu’ils ont fait jusqu’au bout. C’est une bonne chose d’avoir pu terminer le boulot pour les récompenser."

La saison de Wout van Aert touche bientôt à sa fin. Le Belge est annoncé au départ des Trois Vallées Varésines mardi et du Gran Piemonte jeudi. Il s’agira de ses deux dernières courses sur route de la saison alors que les Mondiaux de gravel de dimanche en Vénétie seront le dernier rendez-vous en compétition avant un repos bien mérité.

"J’ai hâte de me reposer un peu", a souri van Aert, déjà questionné sur la saison prochaine. "Je vais essayer encore de m’améliorer encore en vue de la prochaine saison mais ma tête est encore focalisée les courses qui arrivent maintenant", a conclu van Aert.