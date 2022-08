Une victoire 1-7 et un but après huit secondes de jeu : Le PSG, avec un record et un triplé pour Kylian Mbappé, ridiculise Lille

Le PSG n’a pas traîné en chemin pour prendre les commandes face à Lille, ce dimanche dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1 : Kylian Mbappé n’a eu besoin que de huit secondes pour aller tromper le malheureux Leo Jardim... qui s'est finalement retourné à six autres reprises au cours de la soirée, puisque les Parisiens ont étrillé le LOSC 1-7 !

Parfaitement lancé dans le dos de la défense du LOSC par Lionel Messi juste après le coup d’envoi, l’attaquant français s’est offert le but le plus rapide du club parisien qui était détenu depuis... 1993 par Paul Le Guen, qui avait à l’époque mis treize secondes pour faire trembler les filets de l’APOEL Nicosie.

Ce but est-il également le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 ? Il y a match avec celui inscrit par Michel Rio (Caen) en février 1992, il y a plus de trente ans... Il ne lui avait fallu que huit secondes également !