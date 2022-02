Une version virtuose violon-voix de l’hymne national italien clôture les Jeux Olympiques d’hiver 2022

Lors de la Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, le violoniste italien Giovanni Andrea Zanon et la chanteuse pop italienne Malika Ayane ont proposé une version inédite et virtuose de l’hymne olympique italien, marquant le passage de témoin entre la Chine et l’Italie, qui organisera les prochains Jeux Olympiques d’hiver à Milan et Cortina d’Ampezzo en 2026.

Ce dimanche 20 février marquait la fin des Jeux Olympiques d’hiver, qui se déroulaient cette année à Pékin. Une édition historique pour la Belgique, dont la délégation revient avec deux médailles (une en bronze et une en or) et six diplômes olympiques. Lors de la traditionnelle Cérémonie de clôture, mise en scène par le réalisateur chinois Zhang Yimou, après le défilé des 91 nations, le maire de Pékin a remis le drapeau olympique aux maires de Milan et Cortina. Le drapeau de l’Italie a été levé dans le stade olympique, tandis que deux artistes italiens, le violoniste Giovanni Andrea Zanon et la chanteuse pop Malika Ayane, ont interprété l’hymne national italien, dans une version violon-voix des plus originales.

Un "Fratelli d’Italia" arrangé par le jeune violoniste Giovanni Andrea Zanon qui, du haut de ses 24 ans, est diplômé de l’Académie nationale de Santa Cecilia et lauréat de 30 concours nationaux et internationaux, comme le soulignent nos collègues de Classic FM. La chanteuse milanaise Malika Ayane, figure connue de la chanson pop italienne, a, elle aussi, une formation classique, puisqu’elle a chanté dans le "Coro di voci bianche" du Teatro alla Scala. Elle a également étudié le violoncelle au Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan.