Au total, ce sont 28 photos prises par Faith West et qui seront vendues via Pop Legendz. Les images datent du 6 octobre 1991, six jours après la sortie de l’album Nevermind, lors d’un show au J.C. Dobbs à Philadelphie.

Le prix des jetons digitaux est fixé de 99$ à 250 000$. les fans peuvent aussi acheter des copies de certaines photos en noir & blanc ou en couleurs pour 99$, ou préférer les visuels créés pour trois des images pour un total de 499$; Il y aura 100 exemplaires disponibles de ces NFT lors de la vente.