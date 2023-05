Une vente de bleus de travail à Tournai : une autre manière de fêter le premier mai

Une fête du travail sous le signe du bleu, à Tournai. Un collectif d'artistes a récupéré des vêtements d'ouvriers pour les vendre dans l'église Saint Nicolas. Dans cette grande friperie, il était possible d'acheter des bleus de travail, pour ensuite les personnaliser avec des broderies, des poches ou des impressions textiles.

Parmi les nombreux clients du jour (plusieurs centaines), "il y a ceux qui recherchent des habits de travail ou des chaussures de sécurité. Mais d'autres viennent pour se relooker", explique Elodie Moreau, co-créatrice du collectif Garage. "C'est la deuxième édition. On a eu cette idée l'année dernière, car on a récupéré par hasard une benne remplie de vêtements de travail via une entreprise. On les a vendu à prix libre et ça a tellement bien marché qu'on a réédité ça, avec le double de vêtements".

photo: Benoît Dochy