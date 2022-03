Une vente aux enchères consacrée à Hergé rapporte 265.000 euros

Une vente aux enchères consacrée à l'auteur de bande dessinées Hergé et organisée dimanche au Palais des Congrès à Liège a rapporté 265.000 euros, a indiqué jeudi l'organisateur BD Enchère, qui a également tenu le même jour une vente de planches, dessins et illustrations originales d'autres auteurs.

Plusieurs pièces phares du regretté Hergé, connu pour les Aventures de Tintin, ont été proposées. Ainsi, une statuette en résine "Bric-à-brac" a été adjugée à 7.000 euros hors frais, la vitrine des Objets du Mythe a été vendue à 18.000 euros hors frais et une mise en couleurs de l'Ile noire a été adjugée à 12.000 euros.

À noter qu'un album du Crabe aux pinces d'or a trouvé preneur pour 8.000 euros.

265.000 euros récoltés

Au total, 265.000 euros ont été récoltés et 97% des lots ont été adjugés. Dans l'après-midi, l'organisateur BD Enchères a mis en place une vente dédiée aux planches, dessins et illustrations originales. Celle-ci a rapporté plus de 267.000 euros.

Les pièces les plus marquantes ont été les deux dessins de Spirou et Fantasio adjugés chacun à 11.000 euros, une planche de Lanfeust de Troy à 7.000 euros et un dessin de Michel Vaillant, au même prix.