Une veillée ce lundi en hommage à Sultan Zadran, cycliste décédé après avoir été écrasé par un car

Ce lundi soir, à 19h, a lieu devant la Gare du Nord, un rassemblement en hommage à Sultan Zadran. Sultan Zadran était coursier à vélo pour la plateforme Uber Eats. Il est décédé fin de semaine dernière après avoir été écrasé par un bus, à l’angle entre le boulevard du roi Albert II et la place Solvay à Schaerbeek.

"Nous nous réunissons pour honorer la mémoire de notre collègue livreur Sultan mort en exerçant son travail, parti trop tôt pour que son nom ne tombe pas dans l’oubli", indiquent les organisateurs de la veillée, Le Collectif des coursiers.

Ce n’est pas la seule action de mobilisation en hommage à la victime, Afghan de 38 ans, joueur de cricket lorsqu’il ne travaillait pas. Son club du Brussels Warrior Cricket Club a décidé de lancer une collecte pour venir en aide à son épouse enceinte et leurs cinq enfants, qui vivent toujours en Afghanistan. Ce lundi matin, le montant de la collecte atteint déjà les 3900 euros.

En tout cas, les causes de l’accident qui a coûté la vie à Sultan Zadran font actuellement l’objet d’une enquête. Le parquet de Bruxelles a ouvert un dossier et a également désigné un expert automobile lequel va devoir se pencher tant sur le car que sur le vélo de Sultan, saisis tous les deux.

Non à des pistes cyclables séparées

A ce stade, plusieurs éléments interpellent… Le premier est lié au véhicule qui a écrasé le livreur. Si pas mal de cars disposent aujourd’hui de quatre rétroviseurs, leur permettant de détecter la présence d’un piéton ou d’un cycliste dans l’angle mort, le véhicule impliqué dans le décès de Sultan Zadran, n’en avaient que deux. Flixbus, la société qui gère le car le reconnaît ce week-end auprès de nos confrères de Bruzz. Deux rétroviseurs et non pas quatre car ce n’est pas une obligation légale.

"Nos pensées et nos condoléances vont à la victime ainsi qu’à sa famille et ses amis", indique en tout cas un porte-parole de la société. "Nous allons tout faire pour les aider autant que possible et les soutenir en ces moments difficiles." Flixbus ajoute rester en contact étroit avec les autorités pour éclaircir les circonstances de l’accident.

Autre élément, cette fois soulevé par des collectifs cyclistes sur les réseaux sociaux : l’état de la piste cyclable boulevard Albert II. La RTBF vous en parlait en 2016 : la Région présentait un projet de rénovation du boulevard Albert II avec création d’une piste cyclable séparée et sécurisée. Une demande de permis suivie d’une commission de concertation à l’issue de laquelle la commune de Schaerbeek a exprimé son refus du chantier. Motif : il y a plus urgent ailleurs dans la commune, sur d’autres grandes voiries régionales (à savoir le réaménagement du boulevard Lambermont) et la piste cyclable actuelle ne semble pas si dangereuse que cela. L’actualité vient peut-être de donner tort à cet argument. Depuis, le projet de rénovation du boulevard semble au point mort.