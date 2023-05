Une vaste étude relativise le lien entre vaccins Covid et troubles menstruels.

Depuis le début des campagnes de vaccination anti-Covid, voici près de deux ans et demi, de nombreuses femmes ont fait état de perturbations dans leurs cycles menstruels. Sur la base de ces déclarations, l'Agence européenne du médicament (EMA) a notamment fini par inclure la présence de saignements menstruels importants comme effet secondaire possible des vaccins à ARN messager, ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna.

Néanmoins, il s'agit de troubles déclarés individuellement par les patientes.

Or les troubles menstruels peuvent provenir d'une multitude de facteurs.

Le déroulement des règles est très variable d'une femme à l'autre.

L'étude du BMJ est donc l'une des premières études de grande ampleur qui essaient de préciser la probabilité d'un lien de cause à effet entre vaccination et troubles menstruels. Elle ne va pas dans ce sens. Chez les femmes en âge d'avoir leurs règles, aucun lien clair n'apparaît entre le fait d'avoir été vaccinée (par Pfizer/BioNTech, Moderna ou AstraZeneca) et celui d'avoir ensuite consulté un professionnel de santé pour un trouble du cycle menstruel.