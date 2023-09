Une valse de Liégeois primés pour leurs mérites

Le réalisateur et comédien Bouli Laenners est nommé commandeur du mérite Wallon. Quinze autres liégeois ont été primés ce dimanche à Namur : notamment Raphaël Liégeois, astronaute et Françoise Jolly, patronne du golf de Naxhelet.

Une cérémonie s’est tenue aussi à Liège. Sept Liégeois ont reçu les "mérites liégeois". Parmi eux, une chanteuse et un vidéaste.

La chanteuse, c’est Deïja. Elle a 25 ans. "Bien sûr que oui, ça me fait plaisir. Je suis super honorée d’avoir reçu ce titre". Le vidéaste s’appelle Bryan Blaffart. "Je ne m’y attendais pas. Ça sort de la sphère réseaux sociaux et ça devient un peu plus sérieux !"

Deïja a chanté aux Ardentes. "Ma vie, mes émotions, mes états d’esprit en fonction des transitions de ma vie, les rencontres que je fais, tout ce qui va autour des relations amoureuses, amicales, j’aime bien mettre mes émotions sur papier pour ensuite les redire avec ma voix."

Bryan, le vidéaste, fait de la vidéo-trottoir sur les réseaux sociaux : "j’aborde des gens dans la rue, je les prends en photo et je leur pose aussi une question ouverte à laquelle ils répondent de manière spontanée et je les mets en avant le plus possible pendant une minute. Le but est de les faire sourire, de leur faire passer un bon moment et de leur proposer quelque chose de positif."

L’un comme l’autre espèrent bien, à un moment donné, arriver à vivre de ces activités. "J’ai des cachets" explique Deïja, "des performances qui sont rémunérées, c’est une chance d’avoir déjà ça, mais le but dans les prochaines années, c’est de pouvoir en vivre pleinement". Bryan Blaffart a "quelques contrats en tant que photographe et vidéaste, avec certaines entreprises". Il peut "en vivre un petit peu, mais ce n’est pas encore assez stable pour ne compter que sur ça". Il "espère que ça viendra par la suite".