Une vague orange de 40.000 fans pour Verstappen à Spa-Francorchamps, une semaine avant le GP des Pays-Bas

Dans une semaine pourtant, le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort aura lieu. Pourquoi sont-ils venus jusqu'ici ? "Non, pas de Zandvoort cette année. C'est vraiment trop cher, je ne peux me le permettre qu'une fois", "Tous les tickets se sont vendus si vite, je n'ai pas eu le temps d'en acheter", nous racontent-ils. Mais ils apprécient aussi le tracé belge. "C'est un terrible circuit, vraiment magnifique. Et il y a une grande foule, beaucoup de monde."

Au total, ils sont plus de 40.000 à avoir fait le déplacement ce week-end, espérant bien assister à une nouvelle victoire de leur idole Verstappen.