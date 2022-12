Une vague de rachats attendue dans le commerce de détail suite à la hausse des prix de l'énergie et la crise du covid

De nombreuses entreprises ne seront pas en mesure de répercuter entièrement la hausse des coûts et on peut donc s'attendre à une vague de rachats dans le secteur du commerce de détail en 2023, analyse samedi le bureau d'études Graydon.

Le rapport prévoit que l'année commencera avec de grandes incertitudes en raison de l'inflation élevée, de la reprise de l'épidémie de coronavirus en Chine et de la poursuite de la guerre en Ukraine.

Fin janvier, de nombreuses entreprises seront également confrontées à un choc salarial avec une hausse des coûts de 11%. Un choc énergétique se fera également sentir au cours de l'année 2023 pour de nombreux employeurs, explique Graydon.

Beaucoup d'entreprises ne pourront pas totalement répercuter ces coûts supplémentaires, prévoit l'étude. "En outre, les consommateurs sont nettement plus prudents. De nombreuses petites entreprises - en particulier dans le commerce de détail - ont une résistance insuffisante aux chocs financiers et envisagent de fermer ou craignent la faillite."

Le bureau d'études s'attend donc à une vague de fermetures mais surtout de rachats dans le commerce de détail, avec les grands acteurs du secteur qui engloutiront les petites structures.

Après plus de 2,5 ans d'accalmie, le nombre de faillites en Belgique a nettement augmenté en septembre. "Lors de l'apparition du coronavirus, le fisc et l'ONSS ont proposé un report de paiement pendant deux ans. Cette période touche à sa fin, de nombreuses entreprises sont désormais confrontées à une montagne de dettes fiscales et sociales accumulées."