Une vague de commentaires sexistes envahit une publication de l'équipe de France de natation artistique : "Dans le sport ou ailleurs, ce genre de choses n’ont plus leur place !"

Début août, l’équipe de France de natation artistique, juste avant de participer aux Championnats d’Europe de natation, a posté une photo du premier entraînement à Rome sur les réseaux sociaux.

"Sacré bonne... équipe", "La photo n'est pas prise du bon côté", "C'est une équipe bleue claire ça, pas comme au foot", "En sport, les filles blanches sont gracieuses"... Voilà le genre de commentaires racistes et sexistes qui ont déferlé après la publication.

C’est après la compétition, alors qu’elles ont remporté trois médailles de bronze (20 ans qu'elles n'en avaient plus décroché une, elles en ont trois!), que Solène Lusseau, ancienne capitaine, s’est exprimée sur cette vague de commentaires violents. Dans un manifeste, elle dénonce la nature de ces commentaires et l’image qu’ils renvoient :

"À travers le caractère salace, raciste et misogyne de ces commentaires, ce sont les valeurs du sport féminin qui sont attaquées.

Oui, la natation artistique est un sport de présentation où le corps et l’esthétisme ont leur importance mais il n’y a là aucune raison de parler de ces jeunes femmes de cette manière.

Ces commentaires sont honteux et trop graves pour être passés sous silence puisqu’ils révèlent encore de gros problèmes de mentalité et de sexualisation à outrance des femmes.

Dans le sport ou ailleurs, ce genre de choses n’ont plus leur place !"