Une œuvre invisible d’Yves Klein vendue à un million d’euros

L’artiste a poussé cette réflexion à son paroxysme avec ses zones de sensibilité picturale immatérielle. Yves Klein a vendu ces zones invisibles et intangibles d’espace vide qui n’existent qu’en termes conceptuels entre 1959 et 1962, en échange d’un poids d’or pur. Les acheteurs recevaient un récépissé, conçu pour ressembler à un chèque de banque. Ils avaient alors deux options : conserver le reçu et faire en sorte que la zone immatérielle correspondante devienne transférable par la revente, ou le brûler dans le cadre d’un rituel.

Durant cette cérémonie, le récépissé donné en or pour l’œuvre devait être brûlé devant des témoins choisis par l’artiste, tandis que ce dernier jetait le même or dans la Seine. Selon Sotheby’s, il y a eu trois cérémonies de transfert, toutes bien documentées. Si certains acheteurs se sont prêtés au jeu, d’autres ont contourné les règles et ont choisi de conserver leur reçu. C’était le cas de l’antiquaire Jacques Kugel, qui avait acquis son récépissé auprès d’Yves Klein le 7 décembre 1959.

Il est passé sous le marteau chez Sotheby’s le 6 avril dernier, à l’occasion de la vente parisienne "Collection Loïc Malle : Only Time Will Tell". La maison de Patrick Drahi estimait que cette zone de sensibilité picturale pourrait atteindre entre 300.000 et 500.000 euros. Elle a finalement été adjugée à plus d’un million d’euros à un collectionneur européen anonyme. On est toutefois loin des 23,6 millions de livres sterling (environ 28,4 millions d’euros) qu’a atteints la toile "Le Rose du bleu" en 2012 chez Christie’s à Londres. Un record jamais inégalé pour une œuvre d’Yves Klein.