Une œuvre géante de l'artiste Laure Prouvost sur la façade du futur musée Kanal Pompidou

Une oeuvre d'art géante pour décorer la façade de l'ancien bâtiment Citroën, à Sainctelette. Actuellement en chantier, il accueillera à l'automne 2025 le nouveau musée d'art moderne et contemporain de Bruxelles, le musée Kanal Pompidou. En attendant, il offre sa façade à trois artistes pour créer une œuvre visible, à chaque fois, pendant six mois. La première de ces œuvres a été inaugurée ce samedi et est signée Laure Prouvost.

"L’artiste Laure Prouvost qui vit et travaille à Molenbeek inaugure cette série avec une composition d’images et de messages à l’attention de la ville et des gens qui l’habitent", indique le musée Kanal. "Dans les installations immersives et enchanteresses de Prouvost, film, sculpture, objets trouvés, performance et langage se mêlent. L’artiste convoque souvenirs personnels, références artistiques ou littéraires et éléments de fiction. Elle bouleverse les récits linéaires et les associations attendues entre mots, images et sens."