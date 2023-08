Une œuvre d'art pour fêter les 20 ans de jumelage avec Québec

La bibliothèque est encore en plein chantier. Mais d'ici quelques mois, elle devrait ouvrir ses portes dans un quartier en plein développement du centre de Québec. Un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros qui fera de cet établissement, l'un des plus modernes et avant-gardiste du genre. On n'y retrouvera pas uniquement des livres, mais aussi des espaces pour apprendre à cuisine ou encore à coudre. Le bâtiment s'illustre également par une architecture moderne et épurée.

Une bibliothèque qui comptera entre ses rayons un peu de Namur. Car dans un coin du deuxième étage, trône déjà une œuvre d’art de plus de deux mètres de haut. Intitulée Fleuves, elle est l'œuvre de Gaël Bertrand et Gaëtan Libertiaux, deux artistes namurois de chez Superbe. " L’œuvre en forme d’un immense Y représente le fleuve Saint-Laurent à hauteur de l’île d’Orléan et la convergence entre la Sambre et la Meuse à Namur ", explique Frédéric Laloux, commissaire aux relations internationales de la ville de Namur. Au pied de cette immense Y en métal se trouve un socle lumineux dont l’intensité varie en fonction du débit calculé des deux fleuves.

C’est un cadeau de la ville de Namur à Québec à l’occasion du vingtième anniversaire de leur jumelage. Mais avec le covid, la conception et la réalisation de l’œuvre a pris un peu de retard. Une sculpture dont le budget dépasse les 15.000€. Pour Maxime Prévot, le bourgmestre de Namur, l’œuvre d’art symbolise les liens forts qui unisse les deux villes depuis maintenant deux décennies.

Les premiers visiteurs pourront admirer " Fleuves " dès l'ouverture de la bibliothèque de Québec prévue fin de cette année.