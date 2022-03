Une œuvre d’art invisible d’Yves Klein estimée entre 300.000 et 500.000 euros

Durant cette cérémonie, le récépissé donné en or pour l’œuvre devait être brûlé devant des témoins choisis par l’artiste, tandis que ce dernier jetait le même or dans la Seine. Selon Sotheby’s, il y a eu trois cérémonies de transfert, toutes bien documentées. Si certains acheteurs se sont prêtés au jeu, d’autres ont contourné les règles et ont choisi de conserver leur reçu. C’était le cas de l’antiquaire Jacques Kugel, qui avait acquis son récépissé auprès d’Yves Klein le 7 décembre 1959. Il sera mis aux enchères chez Sotheby’s le 6 avril prochain, à l’occasion de la vente parisienne "Collection Loïc Malle : Only Time Will Tell". Son estimation : entre 300.000 et 500.000 euros.

Dans les années 50, l’idée de vendre une œuvre immatérielle semblait totalement loufoque. Elle l’est beaucoup moins aujourd’hui grâce aux NFT, ces jetons numériques vérifiés attestant de l’authenticité d’une œuvre. "De nos jours, le concept d’une œuvre d’art en tant que reçu peut sembler moins étranger, une nouvelle génération de collectionneurs se précipitant pour acheter des NFT, qui sont des certificats prouvant la propriété de… la NFT", note Sotheby’s.