Une usine classée grand seveso veut s’implanter à Ghlin-Baudour pour y recycler des batteries

Un bureau d’études, Arcea, a examiné les risques possibles. Et conseillé des modifications pour une meilleure qualité de l’air, ou de l’eau. "Les principales modifications portaient sur la façon dont les eaux étaient gérées, relate Aurélie Minon. Parce qu’il y a des rejets d’eaux usées industrielles qui contiennent beaucoup de polluants et des eaux pluviales, qui contiennent beaucoup moins de polluants et à des concentrations plus faibles. Mais nous avons amené beaucoup de changements dans la façon dont c’était géré".

Le projet est au stade de l’enquête publique. Il pourrait se concrétiser en 2024.